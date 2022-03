ராமாயணம், பகவத் கீதையின் இந்துத்துவாவை நம்புகிறேன்! அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கொடுத்த பதிலடி!!

Delhi

டெல்லி: ‛‛ராமாயணம், பகவத்கீதையில் உள்ள இந்துத்துவாவை நான் நம்புகிறேன். ராமாயணத்திலும், பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது தான் இந்துத்துவா''என பாஜகவை விமர்சிக்கும் வகையில் டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கூறினார்.

உத்தர பிரதேசம், கோவா, பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட், மணிப்பூர் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு சமீபத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நடந்து முடிந்தது. இதில் பஞ்சாப்பில் ஆம்ஆத்மி கட்சி ஆட்சியை பிடித்தது.

இதன்மூலம் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் ஆம்ஆத்மி கட்சி தனது அரசை டெல்லியில் இருந்து பஞ்சாப்புக்கும் விரிவுப்படுத்தி உள்ளது.

‛‛I believe Hindutva that's in Ramayan, Gita, Whatever is mentioned in Ramayan and Gita is Hindutva’’ says Arvind kejriwal.