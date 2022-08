"எனக்கு அது வேணும்".. சுட்டிக்குழந்தை போல் செல்போனுக்கு அடம்பிடிக்கும் குரங்குகுட்டி.. பரவும் வீடியோ

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: சுட்டி குழந்தையை போல் 'அது எனக்கு வேணும் என்ற தொனியில்' குட்டி குரங்கு ஒன்று செல்போனுக்கு அடம்பிடிக்கும் வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் தீயாக பரவி வருகிறது.

சுட்டிக்குழந்தை போல் செல்போனுக்கு அடம்பிடிக்கும் குரங்குகுட்டி..

உலகத்தில் வளர்ந்து வரும் தொழில் நுட்பங்கள் நமது அன்றாட வாழ்க்கை முறையையும் மாற்றிவிட்டன என்றே சொல்லலாம்.

குறிப்பாக செல்போன்கள் இன்றைய உலகில் மனிதனின் மூன்றாம் கை போலவே மாறிவிட்டன.

"புலிக்குட்டிக்கு பால் கொடுக்கும் குரங்கு".. இணையத்தை உலுக்கிய ஒற்றை வீடியோ.. நெகிழும் நெட்டிசன்ஸ்

English summary

A video of a baby monkey barking at a cell phone saying "I want it like a baby mouse" is going trend on social media.