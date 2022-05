ஃப்ளைட்ட கூட விட்டு வைக்க மாட்டீங்களா! பறக்கும் போது பீடா துப்பிய வடக்கர்! கடுப்பான ஐஏஎஸ் அதிகாரி..!

Delhi

டெல்லி : விமானத்தில் பயணம் செய்யும்போது கூட யாரோ ஒருவர் விமானத்தில் ஏறி குட்காவையோ பீடாவையோ மென்று துப்பிய சம்பவத்தின் புகைப்படத்தை ஐஏஎஸ் அதிகாரி அவனிஷ் சரண் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்த நிலையில், ஏராளமானோர் கருத்து பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

'பேருந்தில் நீ எனக்கு ஜன்னலோரம்' என்ற பாட்டை பலரும் கேட்டு இருப்பார்கள். அந்த அளவுக்கு பேருந்து பயணமும் ரயில் பயணமும் ஜன்னலோர இருக்கையில் அமர்ந்து பயணம் செய்வது அலாதியானது.

குறிப்பாக மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் மாலை நேரங்களிலும் ஜன்னலோர பயணம் என்பது யாராலும் மறுக்க முடியாது. அதே சமயத்தில், சில நேரங்களில் பேருந்து பயணம் ஜன்னலோரத்தில் அமர்வது நமக்கு தொந்தரவு கூட தரலாம்.

IAS officer Awanish Sharan has shared on his Twitter page a photo of someone boarding a plane and spitting on Gutka, even while traveling on a plane.