முதலில் கோவாக்சின்,அடுத்து கோவிஷீல்டு.. மிக்ஸ் செய்து போட்டால் தடுப்பாற்றல் அதிகரிக்கிறது..ஐசிஎம்ஆர்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: ஒரு டோஸ் கோவாக்சின், அதன் பிறகு கோவிஷீல்டு என மிக்ஸ் செய்து போடுவதன் மூலம் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி அதிகரிப்பதாக ஐசிஎம்ஆர் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த ஜனவரி மாதம் தொடங்கி, கொரோனா வேக்சின் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. முதலில் முன்களப் பணியாளர்களுக்கு வேக்சின் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன.

அதன் பிறகு, கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் 60 வயதைக் கடந்தவர்களுக்கு வேக்சின் போட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து கடந்த மே மாதம் முதல் 18+ அனைவருக்கும் வேக்சின் போடும் பணி தொடங்கப்பட்டது.

English summary

Indian Council of Medical Research said that a study on mixing and matching of two COVID vaccines –Covaxin and Covishield – shows better results.