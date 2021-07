தடுப்பூசிக்கே போக்கு காட்டியது 'டெல்டா'தான் .. ஆனாலும் 'ஆச்சர்யமான உண்மை'.. ஐசிஆஎம்ஆர் குட்நியூஸ்

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி : தடுப்பூசி பெற்றவர்கள் கொரோனாவின் டெல்டா வைரஸால் (86சதவீதம்) பாதிக்கப்பட்டாலும், அதில் 9.8 சதவீதம் பேர் தான் மருத்துனையில் அனுமதிக்கப்பட வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறார்கள். இதேபோல் தடுப்பூசி பெற்றவர்கள் டெல்டா பிறழ்வு வைரஸால் உயிரிழப்பது 0.4 சதவிகிதம் என்கிற அளவில் தான் உள்ளதாக ஐசிஎம்ஆர் நடத்திய புதிய ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.

இந்தியாவில் தடுப்பூசி பெற்றவர்கள் நோய் தொற்றுக்கு ஆளாவது குறித்து நாடு முழுவதும் ஐசிஎம்ஆர் சார்பில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த ஆய்வில் தெரிய வந்த முக்கிமான நல்ல விஷயம். தடுப்பூசி செலுத்துவதால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவது வெகுவாக குறைகிறது. இறப்பைபுக்கா வாய்ப்பும் மிகக்குறைவாக இருப்பது தான்.

ஐசிஎம்ஆரின் ஆய்வு மாதிரிகளில் இரண்டு புதிய கொரோனா (SARS-CoV-2) வகைகளான டெல்டா AY.1 மற்றும் AY.2 ஆகியவை அடையாளம் காணப்பட்டன. இதில் டெல்டா AY.1 மற்றும் டெல்டா AY.2 ஆகியவை ஸ்பைக் புரத பிராந்தியத்தில் K417N பிறழ்வு இருப்பதன் மூலம் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

ICMR Study said "The overall majority (86.09 per cent) of the breakthrough infections were caused by the Delta variant (B.1.617.2) of SARS-CoV-2 in different regions of India"