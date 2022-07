முதலிடத்தில் சென்னை ஐஐடி! இந்தியாவின் சிறந்த கல்வி நிறுவனமாக தேர்வு செய்த மத்திய அரசு!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் உயர் கல்வி நிறுவனங்களின் சிறந்த பட்டியலில் சென்னை ஐஐடி முதலிடம் பிடித்து சாதனை பிடித்தது. மேலும் இதுதவிர பல்வேறு பிரிவுகளில் தமிழகத்தின் 8 கல்வி நிறுவனங்கள் சிறந்த இடங்களை பிடித்துள்ளன.

இந்தியாவில் உள்ள உயர் கல்வி நிறுவனங்களை செயல்பாடு அடிப்படையில் தரவரிசைப்படுத்த தேசிய கல்வி நிறுவன தரவரிசை கட்டமைப்பு (என்ஐஆர்எப்) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த 2015ம் ஆண்டில் அமைக்கப்பட்ட நிலையில் 2016 முதல் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது.

பல்கலைக்கழகம், கல்லூரிகளில் கற்பித்தல், கற்றல் முறை, ஆராய்ச்சி, தொழில்முறை, மாணவர்களின் திறன், தேர்ச்சி விகிதம் உள்பட பல்வேறு அம்சங்களின் அடிப்படையில் இந்த தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது.

English summary

IIT Chennai topped the list of the best institutions of higher education in India. Apart from this, 8 educational institutes of Tamil Nadu have occupied the best positions in various categories.