'இன்னும் ஒரே மாதம் தான்.. ஓமிக்ரான் உச்சத்தைத் தொடும், ஆனால்..' கீதா கோபிநாத் கூறிய அதிமுக்கிய தகவல்

டெல்லி: ஓமிக்ரான் கொரோனா குறித்த அச்சம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், சர்வதேச நிதியத்தின் தலைமைப் பொருளாதார வல்லுநர் கீதா கோபிநாத், ஓமிக்ரான் கொரோனா தொடர்பாக சில முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

உலகின் பல பகுதிகளிலும் கடந்த சில மாதங்களாகவே கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து குறைந்தே வந்தது. அதேபோல வேக்சின் பணிகளும் சிறப்பாக நடைபெற்று வந்ததால், விரைவில் உலகம் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

இந்தச் சூழலில் தென் ஆப்பிரிக்காவில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட ஓமிக்ரான் கொரோனா மீண்டும் உலக நாடுகளிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதை உலக சுகாதார அமைப்பும் ஆபத்தான கொரோனா வகையாகப் பட்டியலிட்டுள்ளது.

English summary

IMF Chief Economist Gita Gopinath says the new omicron variant is expected to be the dominant version over the next one month. omicron Corona latset updates in tamil.