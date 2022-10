இந்துத்துவா, இந்தியை திணிப்பது பசிக்கான மருந்து கிடையாது - பிரதமர் மோடிக்கு ப சிதம்பரம் கேள்வி

Delhi

டெல்லி: உலக பட்டினிக்குறியீட்டில் இந்தியா கடந்த ஆண்டைவிட தற்போது பின் தங்கி இருப்பது குறித்து பிரதமர் மோடிக்கு கேள்வி எழுப்பி காங்கிரஸ் தலைவர் ப சிதம்பரம் ட்விட் வெளியிட்டுள்ளார். அதில், 'இந்துத்துவா, இந்தியை திணிப்பது, வெறுப்பை பரப்புவது பசிக்கான மருந்து கிடையாது' என பதிவிட்டுள்ளார்

மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசை தனது சமூக வலைத்தளங்கள் வாயிலாக ப.சிதம்பரம் அடிக்கடி விமர்சித்து வருகிறார். நிதி மேலாண்மை, மத்திய அரசின் கொள்கைகளில் குறைபாடு இருப்பதாக அடிக்கடி சுட்டிக்காட்டி ப.சிதம்பரம் தனது டிவிட்டரில் விமர்சித்து வருகிறார்.

அந்த வகையில் இன்று உலக பட்டினிக்குறியீடு பட்டியலில் இந்தியா பின் தங்கியுள்ளதை சுட்டிக்காட்டி பிரதமர் மோடிக்கு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.

Congress president P Chidambaram has issued a tweet questioning Prime Minister Modi about India's lagging behind in the global hunger index. In it, 'Hindutva has posted that imposing Hindi and spreading hatred is not a cure for hunger.