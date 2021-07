'ஸ்டிரிட்..'சாட்டையை சுழற்றிய மன்சுக் மாண்டவியா..சுகாதார துறையில் விரைவில் பல மாற்றங்கள்..பரபர தகவல்

Delhi

டெல்லி: இக்கட்டான சூழ்நிலையில் மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள மன்சுக் மாண்டவியா, தனது அழுத்தமான நடவடிக்கைகள் மூலம் 10 நாட்களில் தான் முன்னாள் அமைச்சர் ஹர்ஷ் வர்தனை போல இல்லை என்பதைக் காட்டி வருகிறார்.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலையின் பாதிப்பை அவ்வளவு சீக்கிரம் யாராலும் மறந்துவிட முடியாது. நாட்டின் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு நான்கு லட்சம் வரை சென்றது.

அதேபோல தினசரி உயிரிழப்புகளும் நான்காயிரம் வரை கூட சென்றது. 2ஆம் அலை உச்சத்தில் இருந்த சமயத்தில் நாட்டின் அனைத்து மருத்துவமனைகளும் கொரோனா நோயாளிகளால் நிரம்பத் தொடங்கின.

It has been just about 10 days since Health Minister Mansukh Mandaviya took charge, but he already made a strong impact among officers. His predecessor Harsh Vardhan is laidback old-school style, whereas Mansukh Mandaviya has a more corporate style “target” driven approach.