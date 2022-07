டிஜிட்டல் மீடியாக்களை ஒழுங்குப்படுத்த மசோதா.. நாடாளுமன்ற குளிர்கால தொடரில் நிறைவேற்ற வாய்ப்பு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டிஜிட்டல் மீடியாக்களை ஒழுங்குப்படுத்தும் வகையில் நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் சட்ட மசோதா நிறைவேற்றப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

டெல்லி நாடாளுமன்றத்தில் வரும் 18 ம் தேதி குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நடைபெற உள்ளது. இந்த கூட்டத்தொடருக்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் பயன்படுத்த கூடாத வார்த்தைகளின் பட்டியல் நேற்று வெளியாகி சர்ச்சையானது. இதன் தொடர்ச்சியாக நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் ஆர்ப்பாட்டம், போராட்டத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

There are reports that a bill to regulate digital media is likely to be passed in the winter session of Parliament.