அனல் பறக்கும் உ.பி.. யோகி கோட்டையில் அகிலேஷ் யாத்திரை.. சமாஜ்வாதி கோட்டைக்குள் அமித் ஷா

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: உத்தரப் பிரதேச மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தொகுதியான கோரக்பூரில் இருந்து "சமாஜ்வாதி விஜய் யாத்திரை" மூன்றாவது கட்ட சுற்றுப் பயணத்தை இன்று, தொடங்குகிறார் சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ்.

இன்னொரு பக்கம் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, அகிலேஷ் யாதவின் லோக்சபா தொகுதியான ஆசம்கர் பகுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ளார். இதனால் அடுத்த ஆண்டு துவக்கத்தில், சட்டசபை தேர்தலை எதிர்கொள்ள உள்ள, உத்தரபிரதேச அரசியல் களம் சூடு பிடித்துள்ளது.

பிரதமர் மோடியின் ஜஸ்ட் 4 மணி நேர விசிட்..! ரூ.23 கோடி செலவிடும் மாநில அரசு!

உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் உத்தரபிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் ஆகியோர் அசம்கரில் மாநில பல்கலைக்கழகத்திற்கு இன்று, அடிக்கல் நாட்டினர். அப்போது, ​​சமாஜ்வாதி கட்சியை அமித் ஷா கடுமையாக தாக்கி பேசினார்.

English summary

For the 2022 Uttar Pradesh elections SP chief Akhilesh Yadav will start the third phase of his ‘Samajwadi Vijay Yatra’ from Gorakhpur, the home turf of UP Chief Minister Yogi Adityanath, At the same time, Union Home Minister Amit Shah will be in Azamgarh which is the parliamentary constituency of Akhilesh Yadav.