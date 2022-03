ரஷ்யாவை ஆதரிக்கும் இந்தியா .. புடினும் பிரதமர் மோடியும் “இணைந்த கைகள்” ஆக இருக்க இதுதான் காரணமாம்..!

Delhi

டெல்லி : ரஷ்யா மற்றும் அந்நாட்டு அதிபர் விளாடிமிர் புடினுக்கு எதிராக அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் பேசி வரும் நிலையில், இந்தியாவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ரஷ்யாவை ஆதரிப்பதற்கான காரணம் என்ன என்பது விவாதமாகி வருகிறது.

உக்ரைன் மீதான போர் காரணமாக உலக அரங்கில் ரஷ்யாவைத் தனிமைப்படுத்துவதற்கான அமெரிக்கத் தலைமையிலான முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் ரஷ்யாவையும் , அந்நாட்டின் அதிபர் விளாடிமிர் புடினை விமர்சிக்கத் தயங்கும் ஒரு பெரிய ஜனநாயக நாடாக இந்தியா தனித்து நிற்கிறது

English summary

As the US and European nations speak out against Russia and President Vladimir Putin, there is debate as to why India and Prime Minister Narendra Modi support Russia.