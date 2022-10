சீன எல்லையில் மாஸ் காட்டும் இந்தியா.. அமெரிக்காவுடன் போர் ஒத்திகைக்கு திட்டம்.. மாஸ்டர் பிளான்

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: அமெரிக்காவுடன் சேர்ந்து அதிரடி கூட்டு ராணுவப் பயிற்சியை விரைவில் மேற்கொள்ளவுள்ளதாக இந்தியா அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது.

இதில் 'ஹைலைட்' என்னவென்றால், இந்த முறை சீனாவுக்கு மிக அருகே சென்று இந்த ராணுவப் பயிற்சியை இந்தியா மேற்கொள்ள இருக்கிறது என்பதுதான்.

இந்தியா மட்டுமல்லாமல் பிற நாடுகளிலும், கடல் எல்லைகளிலும் தனது ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கைக்கு சீனா நேரம் பார்த்துள்ள நிலையில், இந்த ராணுவப் பயிற்சி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

வாட்ச் லிஸ்டில் இருந்தவரை ஏன் கண்காணிக்கவில்லை.. NIA கோட்டை விட்டது ஏன்? திமுக ராஜீவ் சுளீர் கேள்வி

English summary

India and US to demonstrate Military drills in China border. This military activity is seen as a warning to China.