அந்த ட்வீட்டை டெலிட் பண்ணுங்க! ட்விட்டரை கேட்ட இந்தியா! இந்த நாடு தான் முதலிடமாம்! இத்தனை தடவையா?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : ட்விட்டரில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செய்தி நிறுவனங்களின் பதிவுகளை நீக்கக் கோரி இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகள் ட்விட்டர் நிறுவனத்தை தொடர்பு கொண்டுள்ளதாக அந்நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள ட்ரான்பரன்சி ரிப்போர்ட் எனும் வெளிப்படை தன்மை அறிக்கையில் கூறியுள்ளது.

பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் வரிசையில் சமூக வலைதளங்களில் ஜாம்பவான் என ட்விட்டர் நிறுவனத்தை கூறலாம். அந்த அளவுக்கு இந்தியாவில் மட்டுமல்லாது உலகம் முழுவதும் அதிக அளவில் ட்விட்டர் நிறுவனத்தில் கோடிக்கணக்கான பயனர்கள் கணக்கு வைத்துள்ளார்கள்.

அமெரிக்க அதிபர், இந்திய குடியரசுத் தலைவர் இந்திய பிரதமர் தொடங்கி, சாதாரண மக்கள் வரை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் தொடங்கி அன்றாட நிகழ்வுகள் வரை ட்விட்டரில் வெளியிடும் வழக்கம் அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

In a transparency report released by the company, it said that India and the United States have not contacted Twitter to remove the posts of news organizations authorized on Twitter.