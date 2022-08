இலங்கையில் உளவு கப்பல்.. செயற்கைக்கோளை வைத்து பிளான் செய்த இந்தியா.. கண்காணிக்க முடியாமல் ஓடிய சீனா

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: இலங்கை கடல் பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த சீன உளவு கப்பலின் உளவு வேலைகளை இந்தியா தனது 4 செயற்கைக்கோள்கள் மூலம் வெற்றிகரமாக முறியடித்ததால், தற்போது அந்த கப்பல் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றுள்ளது.

ஆசிய கண்டத்தில் இரு பெரும் பொருளாதார நாடுகளான சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே பல்வேறு விஷயங்களில் போட்டி நிலவுகின்றன.

அருணாசல பிரதேசத்தை தெற்கு திபெத் என்று கூறும் சீனா, அவ்வப்போது எல்லையிலும் வாலாட்டி வருகிறது. இதற்கு இந்தியாவும் தக்க பதிலடியை கொடுத்து வருகிறது.

இருளில் சத்தமின்றி கிளம்பிய சீன உளவு கப்பல்.. அடுத்து எங்கே செல்கிறது தெரியுமா! பரபர பின்னணி

English summary

India has successfully thwarted the spying activities of the Chinese spy ship stationed in Sri Lankan waters with its 4 satellites, and now the ship has departed from there.