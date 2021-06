இந்தியாவில் மீண்டும் அதிகரிக்கும் கொரோனா ஒரே நாளில் 67,208 பேர் பாதிப்பு - 2,330 பேர் மரணம்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: நாடு முழுவதும் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 67,208 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல் வெளியிட்டுள்ளது. கொரோனா பாதிப்பு நேற்று முன்தினம் 60ஆயிரம், நேற்று 62 ஆயிரமாக இருந்த நிலையில் இன்று 67 ஆயிரமாக அதிகரித்துள்ளது. அதே நேரத்தில் தொடர்ச்சியாக 10 நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு ஒரு லட்சத்துக்கும் கீழ் பதிவாகியுள்ளது.

தினசரி கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் 67,208 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை 2,97,00,313 பேராக அதிகரித்துள்ளது.

கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுவோரை விட குணமடைந்தவர்கள் எண்ணிக்கை இன்றும் அதிகரித்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 1,03,570 பேர் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து குணமடைந்தனர். இதன் மூலம் கொரோனாவில் இருந்து மீண்டவர்கள் எண்ணிக்கை 2,84,91,670 பேராக உயர்ந்துள்ளது.

கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவது நம்பிக்கையை அதிகரித்து வருகிறது. குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால் நாடு முழுவதும் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கை 8,26,740 பேராக குறைந்துள்ளது. கடந்த 71 நாட்களுக்குப் பிறகு மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறது.

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தவர்களில் ஒரே நாளில் 2,330 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். நாடு முழுவதும் உயிரிழந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 3,81,903 பேராக அதிகரித்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் கடந்த ஜனவரி முதல் ஜூன் 16 ஆம் தேதி வரை 26,55,19,251 டோஸ்கள் தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள தகவலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதே போல ஐசிஎம்ஆர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நாடு முழுவதும் 38,52,38,220 சாம்பிள்கள் பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளன. ஒரே நாளில் 19,31,249 சாம்பிள்கள் பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

India Health Ministry today June 17th 2021 reports 67,208 new COVID19 cases, 1,03,570 discharges and 2,330 deaths in last 24 hours. 38,52,38,220 samples have been tested up to June 16 in the country including 19,31,249 samples tested yesterday: Indian Council of Medical Research.