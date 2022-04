இந்தியா- பிரிட்டன் இடையே ஒரு பில்லியன் பவுண்ட் ஒப்பந்தம்... இன்று மோடியை சந்திக்கும் போரிஸ் ஜான்சன்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் 2 நாள் சுற்றுப்பயணமாக இந்தியா வந்துள்ளார். நேற்று குஜராத் மாநில தொழிலதிபர்களுடன் கலந்துரையாடிய அவர் இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்திக்க உள்ளார். இந்த 2 நாள் பயணத்தின்போது இந்தியா-பிரிட்டன் இடையே ஒரு பில்லியன் பவுண்ட் அளவுக்கு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக பிரிட்டன் தரப்பில் நம்பிக்கை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியா, பிரிட்டன் இடையேயான வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கத்தில் பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் 2 நாள் சுற்றுப்பயணமாக நேற்று இந்தியா வந்தார். குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்துக்கு சென்ற அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

நேற்று அங்குள்ள காந்தியின் சபர்மதி ஆசிரமத்துக்கு சென்று பார்வையிட்டார். மேலும் தொழில்அதிபர்களுடன் கலந்துரையாடினார். இன்று டெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து அவர் பேச உள்ளார்.

ஓ இதான் கைத்தறியா? எனக்கு கிடைச்ச பாக்கியம் - காந்தி ஆசிரமத்தில் பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன்

English summary

Britain Prime Minister Boris Johnson has arrived in India on a two-day visit. He is scheduled to meet Prime Minister Narendra Modi today after holding discussions with Gujarat state businessmen yesterday. The British side is hopeful that 1 billion Pound deals between India and Britain will be signed during the two-day visit.