உ.பி, ம.பியில் குழந்தைகள் இறப்பு விகிதம் ரொம்ப மோசம்.. பாஜக மறைக்கிறது.. விளாசிய ப. சிதம்பரம்!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பாஜக ஆளும் ம.பி, உ.பி மாநிலங்களில் குழந்தைகள் இறப்பு விகிதம் அதிகமாக இருப்பதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், மக்களவை எம்பியுமான ப சிதம்பரம் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் பாஜக மத்தியில் 2014ல் ஆட்சிக்கு வந்தது. தற்போது 2வது முறையாக மத்தியில் தொடர்ந்து ஆட்சி செய்கிறது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு 8 ஆண்டு ஆட்சியை நிறைவு செய்துள்ளது. இதையடுத்து நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் பாஜகவினர் இதனை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

5 ஆண்டுகளில் பாஜக தலைவர் ஒருவர் மீதாவது அமலாக்கத்துறை வழக்கு போட்டதா? ப.சிதம்பரம் பொளேர் கேள்வி

English summary

Infant Mortality Rates: When the BJP celebrates 8 years of the Modi Government, why are these terrible facts buried and forgotten?, Says Congress P Chidambaram.