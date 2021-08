கொரோனாவுக்கு முடிவுரை எழுதப்போகும் வேக்சின்.. முதற்கட்ட சோதனை வெற்றி.. எப்போது பயன்பாட்டிற்கு வரும்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: மூக்கில் செலுத்தக் கூடிய கொரோனா வேக்சின், வைரஸ் பாதிப்பின் தீவிர தன்மையையும் வைரஸ் பரவுவதையும் கட்டுப்படுத்துவது முதற்கட்ட ஆய்வுகளில் உறுதியாகியுள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தற்போது இருக்கும் சூழலில் கொரோன தடுப்பூசிகள் மட்டுமே கொரோனா பரவலைக் கட்டுப்படுத்தும் ஒரே ஆயுதமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. அனைத்து நாடுகளும் வேக்சின் பணிகளைத் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது.

இருப்பினும், தற்போது வரை தேவைக்கு ஏற்ப கொரோனா வேக்சின் உற்பத்தி இல்லை. இதனால் பல நாடுகளிலும் வேக்சின் பற்ராக்குறை நிலவி வருகிறது.

English summary

Nasal Corona vaccine showed a reduction in both the impact of the disease and transmission of the virus. If its sucessfull It might reduce the spread of Corona.