நாம இப்போ கொண்டாட போறது 75-வது சுதந்திர தினமா? இல்லை 76-வது சுதந்திர தினமா?.. எது கரெக்ட் தெரியுமா!

டெல்லி: சுதந்திர தினத்தை நாட்டில் பலரும் வீட்டில் தேசியக்கொடி ஏற்றி கொண்டாடி வரும் நிலையில், இப்போ கொண்டாட போறது 75-வது சுதந்திர தினமா?.. இல்லை 76-வது சுதந்திர தினமா?..என்ற குழப்பம் மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

நமது நாட்டின் 75-வது சுதந்திர தினம், சுதந்திர திருநாள் அமுதப்பெருவிழாவாக நாடெங்கும் கொண்டாடப்படுகிறது.

இதையொட்டி 13-ந் தேதி தொடங்கி 15-ந் தேதி வரையில் என மூன்று நாட்கள் இல்லங்கள் தோறும் தேசியக்கொடியை ஏற்றியும், காட்சிப்படுத்தியும், இதை ஒரு இயக்கமாக நடத்த வேண்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களை கேட்டுக்கொண்டார்.

புதிய இந்தியா எழுச்சி பெறுவதை உலக நாடுகள் பார்க்கின்றன.. ஜனாதிபதி திரெளபதி முர்மு சுதந்திர தின உரை!

As India celebrates its 75th Independence Day as Azadi Ka Amrit Mahotsav’, is it the 76th Independence Day or the 75th Independence Day? Mathematical confusion has arisen widely among people.