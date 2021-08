ஆப்கானில் இன்னும் எத்தனை இந்தியர்கள் இருக்கின்றனர் என்ற விவரம் தெரியவில்லை.. மத்திய அரசு சொல்கிறது!

Delhi

டெல்லி: ஆப்கானிஸ்தானில் இன்னும் எத்தனை இந்தியர்கள் இருக்கிறார்கள் என்ற விவரம் தெரியவில்லை என்றும் இந்தியா திரும்ப விரும்பும் பெரும்பாலான இந்தியர்கள் அங்கு இருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் மத்திய அரசு கூறியுள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வந்த பின்னர் அங்கு தொடர்ந்து பெரும் பதற்றம் நிலவி வருகிறது. தாலிபான்களின் அடக்குமுறைக்கு பயந்து ஆப்கான் நாட்டினர் அங்கு இருந்து வெளியேறி வேறு நாடுகளில் அடைக்கலம் புகுந்து வருகின்றனர்.

ஆப்கானில் இருந்து வெளியேறும் மக்கள் அனைவரும் காபூல் விமான நிலையத்தில் குவிந்து வருகின்றனர்.

காபூல் விமான நிலையத்திற்கு வருபவர்கள் பாதுகாப்பான பயணத்தை உறுதி செய்வதற்காக அமெரிக்க படைகள் மற்றும் நேட்டோ கூட்டாளிகள் அங்கு பாதுகாப்புக்கு இருக்கின்றன.

English summary

The federal government has said it does not know how many more Indians are in Afghanistan and that most of the Indians who want to return to India have been rescued from there