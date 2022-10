டேக் டைவர்ஷன்.. சீனாவை தவிர்த்து இந்தியாவுக்கு வரும் ஆப்பிள்.. அதிகரிக்கும் உற்பத்தி.. குட்நியூஸ்!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: அமெரிக்கா-சீனா மோதல் போக்கு காரணமாக ஏற்கெனவே ஐபோன் 14 உற்பத்தியை இந்தியாவில் தொடங்க ஆப்பிள் நிறுவனம் திட்டமிட்டிருந்தது.

இந்நிலையல் தற்போது ஏர்பாட் உற்பத்தியையும் இந்தியாவில் தொடங்க இருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளனர்.

மற்ற நாடுகளை ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவில் கிடைக்கும் மலிவான உழைப்பு சக்தி, சலுகைகள் உள்ளிட்ட காரணங்களுக்காக ஆப்பிள் நிறுவனம் இந்த முயற்சியை மேற்கொண்டிருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

English summary

Apple had already planned to start production of iPhone 14 in India due to US-China conflict trend. There are reports that the plant is also planning to start production of Airpods in India. It is said that Apple may have taken this initiative for reasons including cheap labor available in India compared to other countries.