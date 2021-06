ஜம்மு காஷ்மீர் தலைவர்களை சந்தித்த பிரதமர் மோடி.. கார்கில், லடாக் தலைவர்களுடன் ஜுலை 1ல் மீட்டிங்

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி :ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்தில் உள்ள கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய மத்திய அரசு, வரும் ஜூலை 1 ம் தேதி கார்கில் மற்றும் லடாக்கில் உள்ள கட்சி தலைவர்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு வருமாறு அழைத்துள்ளது.

உள்துறை இணையமைச்சர் ஜி. கிஷன் ரெட்டி இல்லத்தில் ஜூலை 1 ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்கு நடைபெறவுள்ள இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்குமாறு முன்னாள் எம்.பி.க்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சி முக்கிய பிரமுகர்கள் அழைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

முன்னதாக சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்துசெய்யப்பட்டு 22 மாதங்கள் கடந்தநிலையில், ஜம்மு காஷ்மீரின் 14 முக்கிய அரசியல் தலைவர்களோடு ஆலோசனைக் கூட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடந்த வியாழக்கிழமை நடத்தினார். இந்த கூட்டத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவும் பங்கேற்றார். ஜம்மு காஷ்மீரின் முன்னாள் முதல்வர்கள் ஃப்ரூக் அப்துல்லா, மெகபூபா முஃப்தி, உமர் அப்துல்லா, கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முகமது யூசுப் தாரிகாமி, காங்கிரஸ் கட்சியின் குலாம் நபி ஆசாத் உள்பட 14 தலைவர்கள் இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டனர்.

English summary

Centre has now invited parties and civil society members from Kargil and Ladakh for talks on July 1. Former MPs and members of civil society have also been invited to the meeting, slated to be held on July 1 at 11am, to be chaired by Minister of State for Home Affairs G. Kishan Reddy, at his residence.