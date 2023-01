பிபிசியின் ஆவணப்படத்திற்கு 'நோ'! சோஷியல் மீடியாவை தொடர்ந்து மாணவர்களுக்கும் கட்டுப்பாடு! ஜேஎன்யு கறார்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: குஜராத் கலவரம் குறித்து சமீபத்தில் பிபிசி வெளியிட்டிருந்த 'India: The Modi Question' எனும் ஆவணப்படத்தை ஜேஎன்யு(JNU) பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்கள் திரையிட திட்டமிட்டிருந்தனர். ஆனால் இதற்கு பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் அனுமதி மறுத்துள்ளது. மட்டுமல்லாது இதனை திரையிடும் மாணவர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரித்துள்ளது.

கடந்த 2002ம் ஆண்டு குஜராத் மாநிலத்தின் கோத்தராவில் ரயில் எரிப்பு சம்பவம் நடந்தது. இதனையடுத்து வெடித்த கலவரத்தில் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் உயிரிழந்தனர். 2,500க்கும் அதிகமானோர் படுகாயமடைந்தனர். இது இந்தியா மட்டுமல்லாது சர்வதேச அளவிலும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த கலவரம் நடந்தபோது அம்மாநில முதலமைச்சராக தற்போதைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி பொறுப்பு வகித்திருந்தார்.

இந்நிலையில் இக்கலவரம் குறித்து இங்கிலாந்தின் பிபிசி செய்தி ஊடகம் ஆவணப்படம் ஒன்றை கடந்த 17ம் வெளியிட்டிருந்தது. இதில் இக்கலவரத்திற்கு அப்போதைய முதலமைச்சர் நரேந்திர மோடி காரணம் என்று குற்றம்சாட்டியிருந்தது. அதாவது கலவரத்தை தடுக்க போதுமான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்று பிரிட்டிஷ் விசாரணைக்குழு குற்றம்சாட்டியிருந்தாக பிபிசி தனது ஆவணப்படத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தது.

English summary

The students of JNU University had planned to screen the documentary 'India: The Modi Question' which was recently released by BBC on the Gujarat riots. But the university administration refused to allow this. It has also warned that disciplinary action will be taken against the students who screen it.