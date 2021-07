'மிஷன் 2024'.. காங்கிரஸ் கட்சியில் ஏற்பட இருக்கும் மிக பெரிய மாற்றம்.. செயல் தலைவராகும் கமல் நாத்?

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியின் கட்டமைப்பு விரைவில் முழுவதுமாக மாற்றியமைக்கப்படும் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், மத்தியப் பிரதேச முன்னாள் முதல்வர் கமல் நாத்திற்கு மிக முக்கிய பதவி வழங்கப்படலாம் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சி வரும் 2024ஆம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தலுக்கு ஏற்கனவே தயாராகத் தொடங்கிவிட்டது போலத்தான் தெரிகிறது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன், தேர்தல் ஆலோசகர் பிரசாந்த் கிஷோர் காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய தலைவர்களான சோனியா காந்தி, பிரியங்கா காந்தி மற்றும் ராகுல் காந்தி ஆகியோர் நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.

English summary

Former Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath may bag a major role in the Congress. The party is going for big structural changes in the coming days.