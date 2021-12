"நான் தமிழ்ல பேசுனா உங்களுக்கு புரியுமா..." மக்களவையில் கனிமொழி அதிரடி கேள்வி..! வைரலாகும் வீடியோ

Delhi

oi-Udhayabaskar

டெல்லி: மத்திய அரசு அறிவிக்கும் திட்டங்களின் பெயர்கள் அனைத்து மாநில மக்களுக்கும் புரியும்படி வைப்பதில் என்ன பிரச்சனை என திமுக எம்பி கனிமொழி மக்களவையில் கேள்வி எழுப்பிய வீடியோ வைரல் ஆகி வருகிறது.

நான் தமிழ்ல பேசுனா உங்களுக்கு புரியுமா... மக்களவையில் மாஸ் காட்டிய கனிமொழி..!

பிரதமரால் அறிவிக்கப்படும் திட்டங்களின் பெயர்கள் உச்சரிப்பதற்கு கூட தடுமாறும் பட்சத்தில் அந்த திட்டம் குறித்த பயன்கள் மக்களை எப்படி சென்றடையும் எனவும் வினா எழுப்பி உள்ளார்.

கல்வியை பொதுப்பட்டியலுக்கு மாற்றியதை எதிர்த்து திமுக எம்எல்ஏ வழக்கு: ஜனவரி 3 ஆம் வாரத்தில் விசாரணை

சாதாரண மக்களுக்கும் புரியும் வகையில் அந்தந்த மாநில மொழிகளிலோ அல்லது ஆங்கிலத்திலேயே திட்டங்களின் பெயர்களை வைக்கலாமே எனவும் மக்களவையில் கனிமொழி பேசியுள்ளார்.

English summary

The video of DMK MP Kanimozhi questioning in the Lok Sabha as to what is the problem in making the names of the schemes announced by the Central Government. Kanimozhi speaking video goes viral. Kanimozhi also told scheme names should be in state languages or English.