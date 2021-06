கப்பா, டெல்டா மட்டுமல்ல ஆல்பா,பீட்டா,காமா...உருமாறிய வைரஸ்கள் - இன்னும் என்னென்ன வருமோ

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: கொரோனா, கோவிட் 19 என்று 2019ஆம் ஆண்டு அழைக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் தப்போது உருமாறிய வீரியமான கொரோனா வகைகளுக்கு ஆல்பா, பீட்டா, காமா, டெல்டா, கப்பா என கிரேக்க பெயர்களை சூட்டி அழைக்கிறது உலக சுகாதார அமைப்பு. இந்தியாவில் முதன்முதலில் கண்டறியப்பட்ட உருமாறிய பி.1.617.1 வகை வைரசுக்கு 'கப்பா' என்றும், 2வதாக கண்டறியப்பட்ட பி.1.617.2 வைரஸுக்கு 'டெல்டா' என்றும் உலக சுகாதார அமைப்பு பெயரிட்டுள்ளது.

வைரஸ் கண்டறியப்பட்ட நாட்டின் பெயரை சூட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு எழுந்த நிலையில் கிரேக்க எழுத்துக்கள் சூட்டப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்திய கொரோனா வேரியண்ட் பி.1.617 உருமாறிய வைரஸ் ஆகும். இது மூன்றாக உருமாறும் தன்மை உடையது என்றும் தெரிவித்துள்ளது.

கொரோனா என்ற சொல் லத்தீன் மொழி சொல்லலாகும். இதற்கு மலர் மகுடம் என்று அர்த்தம். சீனாவில் 2019ஆம் ஆண்டில் பரவிய புதிய வைரஸ், கொரோனாவின் 7வது இனமாகும். இந்த வைரஸ் முந்தைய கொரோனா வைரஸ்களை விடவும் அபாயகரமாகதாக உள்ளது. இது தற்போது உருமாறி அதிக வீரியத்துடன் பரவி வருகிறது. அதற்கு உலக சுகாதார அமைப்பு பெயர்கள் சூட்டியுள்ளது.

English summary

The WHO has introduced a new naming convention for the coronavirus variants of concern. The new convention uses letters from the Greek alphabet to identify the various variants, which up to this point have been identified with a clunky string of letters and numbers.