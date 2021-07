அதிரடி திருப்பம்.. முதல்வர் எடியூரப்பா பதவி விலக முடிவு?.. மோடியிடம் வைத்த நிபந்தனை.. புதிய தகவல்!

Delhi

டெல்லி: உடல்நலக்குறைவு காரணமாக கர்நாடகா முதல்வர் எடியூரப்பா பதவியை ராஜினாமா செய்ய முன்வந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.தமிழ்நாடு கர்நாடகம் இடையே மேகதாது அணை விவகாரம் மீண்டும் பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் கர்நாடக மாநில பா.ஜ.க.வில் உட்கட்சி பூசல் கொழுந்து விட்டு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது.

2018-ம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் பெரும்பான்மை பலத்துடன் ஆட்சியில் அமர்ந்த காங்கிரஸ் - மதச்சார்பற்ற ஜனதா தள கூட்டணி ஓர் ஆன்டிலேயே அதாவது 2019-ம் ஆண்டே கவிழ்ந்தது. இதற்காகவே காத்து கொண்டிருந்த பாஜக ஆட்சியை பிடித்தது.

எது.. நான் ராஜினாமா செய்யப்போறேனா? அதுக்கு எல்லாம் வாய்ப்பே இல்ல.. முதல்வர் எடியூரப்பா திட்டவட்டம்

According to reports, Karnataka Chief Minister Eduyurappa has offered to resign due to ill health. Sources said Eduyurappa had offered to resign on the condition that his son Vijayendra get a good post in the state party