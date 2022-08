மோடிக்கு எதிராக கெஜ்ரிவால் போட்டியா?.. அப்போ ஈசியா ஜெயிப்போம்ல நாங்க.. ஆம் ஆத்மியை கேலி செய்த பாஜக!

Delhi

டெல்லி: வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பிரதமர் மோடிக்கு போட்டியாக அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் நிறுத்தப்படுவார் என்று கூறிய ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு பதிலளித்த பாஜக, ''அவரது பெயரை கூட பலருக்கு தெரியாது, இதனால் நாங்க ஈசியா வெற்றி பெறுவோம்'' என்று பதிலளித்துள்ளது.

இந்தியாவின் தலைநகர் டெல்லியில் முதல்வராக அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஆட்சி செய்து வருகிறார். துணை முதல்வராக மணீஷ் சிசோடியா இருந்து வருகிறார்.

இவருக்கு கூடுதலாக கல்வித்துறையும், ஆயத்தீர்வை துறையும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. துணை முதல்வர் பதவியோடு இவ்விரு துறைகளையும் கவனித்து வந்தார்.

In response to the Aam Aadmi Party's claim that Arvind Kejriwal will be fielded as a rival to Prime Minister Modi in the upcoming parliamentary elections, the BJP has responded by saying, "Many people do not even know his name, so we win easily".