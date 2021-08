அதிகரிக்கும் கொரோனா...ஐசியூவில் கேரளா : பினராயி விஜயன் அரசை வறுத்தெடுக்கும் பாஜக, காங்கிரஸ்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: கேரளாவில் கொரோனா பரவல் புதிய உச்சம் தொட்டு வருவதற்கு பினராயி விஜயன் அரசு மீது பாஜகவும், காங்கிரஸ் கட்சியும் கடும் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளன. மகாராஷ்டிரா மற்றும் டெல்லியில் வசிக்கும் வெளிநாடுவாழ் இந்தியர்கள் எதிர்காலத்தில் கேரளாவைப் போல அதிக பாதிப்பை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என்று மத்திய அமைச்சர் முரளிதரன் கூறியுள்ளார். கேரளா ஐசியூவில் இருப்பதாக காங்கிரஸ் கட்சி சாடியுள்ளது.

நாட்டின் ஒட்டுமொத்த கொரோனா நோயாளிகளில் 68 சதவீதம் கேரளாவின் பங்கு என்று பெரும் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. மகாராஷ்டிர மாநிலத்தைப் பொறுத்தவரை கொரோனா பாதிப்பு 5 நாட்களுக்கு பிறகு சற்றே உயர்ந்து 5 ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது.

ஓணம் பண்டிகைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட தளர்வுகள் காரணமாக கேரளாவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. மாநிலம் முழுவதும் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் புதிதாக 31,445 பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக பாதிப்பு விகிதம் 30 சதவிகிதத்தை நெருங்கியுள்ளது. அதே போல 215 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு விகிதமானது 19.03 சதவிகிதமாக அதிகரித்துள்ளது.

English summary

The BJP and the Congress have leveled strong allegations against the Binarayi Vijayan government for taking the corona spread to a new high in Kerala. Union Minister Muralitharan has said that expatriate Indians living in Maharashtra and Delhi will face more impact like Kerala in the future. The Congress party has said that Kerala is in the ICU.