பிரதமர் மோடியுடன் தொலைபேசியில் பேசினேன்...மனிதாபிமான உதவிகள் செய்ததற்கு நன்றி..உக்ரைன் அதிபர் ட்விட்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: பிரதமர் மோடியை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசியதாக உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி தெரிவித்துள்ளார். இந்த உரையாடலின் போது ஜி 20 தலைமை பொறுப்பை ஏற்றிருக்கும் இந்தியா, அதில் சிறப்பாக செயல்பட வாழ்த்து தெரிவித்ததாகவும் தனது ட்விட்டரில் ஜெலன்ஸ்கி பதிவிட்டுள்ளார். எனினும், இந்தியா தரப்பில் இருந்து உடனடியாக எந்த தகவலும் இந்த பேச்சுவார்த்தை தொடர்பாக வெளியிடப்படவில்லை.

உக்ரைன் நாடு நேட்டோ அமைப்பில் சேர்வதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்த ரஷ்யா கடந்த பிப்ரவரி மாதம் உக்ரைன் மீது போர் தொடுத்தது.

ஆண்டின் துவக்கத்தில் தொடங்கிய இந்த போர் ஏறத்தாழ ஓராண்டு நிறைவடைந்து விட்டாலும் முடிவுக்கு வந்த பாடில்லை. ரஷ்யா நினைத்த அளவுக்கு இந்த போர் அமையவில்லை.

Ukrainian President Zelensky said that he spoke to Prime Minister Modi over the phone. Zelensky also posted on his Twitter that he wished India, which will hold the G20 presidency during this dialogue, to do well in it.