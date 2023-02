பாஜகவின் “கடைசி சாவி”.. 2024 தேர்தலில் நிர்மலாவின் பட்ஜெட் ஏன் முக்கியம்? எதிர்பார்த்தது கிடைத்ததா?

மோடி 2.O அரசின் கடைசி முழு நீள பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், அடுத்த ஆண்டு நடைபெற இருக்கும் 2024 மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கான சாவியாக இது பார்க்கப்படுகிறது.

டெல்லி: மோடி 2.O அரசின் கடைசி முழு நீள பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், அடுத்த ஆண்டு நடைபெற இருக்கும் 2024 மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கான சாவியாக இது பார்க்கப்படுகிறது. இந்த பட்ஜெட்டில் இடம்பெறப்போகும் திட்டங்கள் மற்றும் அதன் மூலம் ஏற்படும் தாக்கங்கள் தேர்தலில் முக்கியத்துவம் பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் உரையுடன் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் தொடங்குயது. மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார்.

மக்களவை தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள சூழலில், மோடி 2.O அரசின் கடைசி முழு நீள பட்ஜெட் இதுவாகும். எனவே இயல்பாகவே மற்ற பட்ஜெட்டுகளை காட்டிலும் இந்த பட்ஜெட் மீது எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து காணப்பட்டது.

With the last full-length budget of the Modi 2.O government presented today, it is seen as a key for the BJP in the 2024 Lok Sabha elections due next year.