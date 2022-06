பாஜக முதல் பிரதமர் வாஜ்பாயின் வாழ்க்கை வரலாறு படமாகிறது! 99வது பிறந்தநாளில் வெளியிட முடிவு

Delhi

டெல்லி: மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயின் வாழ்க்கை வரலாறு பாலிவுட்டில் திரைப்படமாக தயாரிக்கப்பட உள்ளது.

இந்தியாவில் பாஜக கட்சியை வளர்த்த தலைவர்களில் ஒருவர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய். மத்திய பிரதேச மாநிலம் குவாலியரை சேர்ந்த இவர் 1924, டிசம்பர் 25-ஆம் தேதி அன்று பிறந்தவர்.

பாஜக கட்சியின் கொள்கையில் உறுதியாக இருந்தவர் வாஜ்பாய். இதன்மூலம் பாஜக கட்சியின் முதல் பிரதமராக வாஜ்பாய் பொறுப்பேற்றார். 1996 ல் 13 நாட்களும், 1998 முதல் 1999 வரை 13 மாதங்களும், 1999 முதல் 2004 வரை ஐந்து ஆண்டுகள் என மொத்தம் 3 முறை பிரதமராக இருந்துள்ளார்.

English summary

The biography of the late former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee is to be made into a film in Bollywood.