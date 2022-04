இந்திய ராணுவத்தின் புதிய தளபதியாக மனோஜ் பாண்டே நியமனம்.. யார் இவர்?

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்திய ராணுவத்தின் புதிய தளபதியாக மனோஜ் பாண்டே நியமித்து மத்திய அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

நாட்டின் 29ஆவது ராணுவ தளபதியாக ஜெனரல் மனோஜ் முகுந்த் நரவனே உள்ளார். இவரது 28 மாத பதவிக்காலம் இந்த மாத இறுதி உடன் நிறைவடைகிறது.

சென்னையில் யுகேஜி மாணவனை அடித்த ஆசிரியர்கள் 3 பேர் கைது

இதனால் அடுத்து ராமுவ தளபதியாக யார் நியமிக்கப்படுவார் என்று கேள்வி நிலவி வந்தது. இந்நிலையில், இது தொடர்பாக மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

Lieutenant General Manoj Pande has been appointed as the next chief of the Indian Army: (இந்திய ராணுவத்தின் புதிய தளபதியாக மனோஜ் பாண்டே) All things to know about Nation's New Army Lieutenant General Manoj Pande.