Rain Live Updates: வங்கக் கடலில் உருவானது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி.. வானிலை மையம்

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: வங்கக் கடலில் அடுத்த 12 மணிநேரத்தில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. தலைநகர் சென்னையின் பெரும்பாலான பகுதிகள் இன்னமும் வெள்ளக்காடாக காட்சி அளிக்கின்றன.

தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் ஏரிகள் நிரம்பி உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகின்றன. மேட்டூர் அணையில் இருந்து இன்று காலை முதல் 20,000 கன அடி நீர் காவிரி ஆற்றில் திறந்துவிடப்படுவதால் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மழை தொடர்பான லைவ் அப்டேட்டுகளை இங்கே பார்க்கலாம்

English summary

According to the Meteorological Department, Low-pressure area likely over Bay of Bengal today. Here are Rain Live Updates in Tamil.