அதிரடி விலை குறைப்பு.. வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலை ரூ.36 சரிந்தது.. சென்னையில் எவ்வளவு தெரியுமா?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் இன்று வணிக பயன்பாட்டுக்கான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை ரூ.36 வரை குறைந்துள்ளது. இதன்மூலம் சென்னையில் 19 கிலோ எடை கொண்ட வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை ரூ.36 குறைந்து ரூ.2,009க்கு விற்பனையாகிறது.

இந்தியாவில் வணிக பயன்பாடு மற்றும், வீட்டு உபயோகத்துக்கு என்று 2 வகை சிலிண்டர்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

வீட்டு உபயோகத்துக்கான சிலிண்டர் 14.2 கிலோ எடை கொண்டது. வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் எடை என்பது 19 கிலோவாக உள்ளது. இதில் வீட்டு உபயோ சிலிண்டருக்கு மானியம் வழங்கப்படுகிறது.

The price of LPG cylinder for commercial use in India has come down to Rs.36 today. As a result, the price of a 19 kg commercial cylinder in Chennai has decreased by Rs.36 to Rs.2,009.