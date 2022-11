சந்திர கிரகணம் 2022 நவம்பர் LIVE: முழு சந்திர கிரகணம்..ரத்த நிலா தமிழகத்தில் எப்போது தெரியும்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: இந்த ஆண்டின் கடைசி முழு சந்திர கிரகணம் செவ்வாய்கிழமை பிற்பகலில் நிகழ உள்ளது. ரத்த நிலாவாக வானத்தில் தெரியப்போகும் சந்திர கிரகணத்தை இந்தியாவில் மாலைக்கு மேல் பகுதி நேர சந்திர கிரகணமாக பார்க்கலாம். சந்திர கிரகணம் இந்தியாவில் தெரிவதால் தோஷம் காரணமாக பல கோவில்களில் 10 மணி நேரம் தரிசன நேரம் மூடப்பட்டுள்ளது. சந்திர கிரகணம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு தோஷத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால் பரிகாரம் செய்வது அவசியம்

English summary

Chandra Grahan / Lunar Eclipse November 2022 [சந்திர கிரகணம் நவம்பர் 2022 ] LIVE News in Tamil: Check out the Live News updates on Chandra Grahan / Lunar Eclipse November 2022 including date, timings, effects on zodiac signs, how to watch and much more at Oneindia Tamil.