மதுரை எய்ம்ஸ் பணிகள் எப்போது தொடக்கம்? மத்திய அமைச்சர் ஆறுதல் பதில்.. மா.சுப்பிரமணியன் முக்கிய தகவல்

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியாவை நேரில் சந்தித்து தமிழக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வைத்துள்ளார். குறிப்பாக மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தொடர்பான கோரிக்கைக்கு, மத்திய அமைச்சர் கூறிய பதில் ஆறுதலாக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சி அமைத்தில் இருந்து நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு பெறுவதற்கு பல்வேறு கட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. சட்டமன்றத்தில் சட்டம் நிறைவேற்றி, குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில் டெல்லி சென்றுள்ள அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியாவை சந்தித்து பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன் வைத்துள்ளார். குறிப்பாக நீட் விலக்கு மற்றும் மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை குறித்து கோரிக்கைகளை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Minister Ma Subramanian met the Union Health Minister Mansukh Mandviya in person and made various demands. The Union Minister said that he was comforted by the reply given by the Union Minister, especially regarding the demand related to Madurai AIIMS Hospital.