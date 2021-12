கடவுளே கோவாவை காப்பாற்று.. திரிணாமுல் காங்கிரசை கணக்கு போட்டு கிண்டல் செய்த ப.சிதம்பரம்

Delhi

டெல்லி: கோவாவில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி அமைத்தால் மகளிருக்கு மாதம் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பை கிண்டலடித்த காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சிதம்பரத்திற்கு, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கோவா மாநில தேர்தல் பொறுப்பாளர் மஹுவா மொய்த்ரா பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

கோவா சட்டசபைக்கான தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள நிலையில் பல்வேறு அறிவிப்புகளை அரசியல் கட்சியினர் பொதுமக்களுக்கு அள்ளி வீசி வருகின்றனர். இந்நிலையில் திரிணமுல் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த எம்பியான மகுவா மொய்த்ரா கூறும்போது கிருஹலட்சுமி என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள திட்டத்தின் கீழ் ஒவ்வொரு குடும்பங்களை சேர்ந்த பெண்களுக்கும் வருவாய் ஆதாரமாக மாதம் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அவரவர் வங்கிக் கணக்குகளில் பரிமாற்றம் செய்யப்படும் என கூறியிருந்தார்.

ஏற்கனவே மகளிருக்கு பாஜக அரசு ஆயிரத்து 500 ரூபாய் நிதி உதவி அளித்து வந்தார் அந்தத் திட்டத்தில் வருமான உச்சவரம்பு காரணமாக ஒன்றரை லட்சம் குடும்பத்தினர் மட்டுமே பயன்படுத்தினர் என்றும் திரிணாமுல் காங்கிரஸின் இந்த அறிவிப்பின் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் சுமார் மூன்றரை லட்சம் மக்கள் பயன் பெறுவர் எனக் கூறியிருந்தார்.

