ஐ.நா.வில் மாலத்தீவு பெற்ற அமோக வெற்றி.. பின்னணியில் இந்திய உதவி.. ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்க நல்ல சான்ஸ்

டெல்லி: ஐக்கிய நாடுகள் சபை பொதுக்கு குழு தலைவராக மாலத்தீவு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அப்துல்லா ஷாஹித் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது, இந்த பிராந்தியத்தில், இந்தியாவுக்கு சாதகமான அம்சமாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு வருடமும் சுழற்சி அடிப்படையில் ஐநாவின் பொதுக்குழு தலைவர் தேர்வு செய்யப்படுவார். இந்த ஆண்டு, மாலத்தீவின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அப்துல்லா ஷாஹித்திற்கு பல நாடுகளும் ஆதரவு அளித்தது. இந்தியாவும் கடந்த நவம்பரில் அப்துல்லா ஷாஹித்திற்கு ஆதரவு அளிப்பதாக அதிகார்பூர்வமாக தெரிவித்தது.

ஆப்கானிஸ்தானின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சலமாய் ரசூல் இதே பதவிக்கு போட்டியிடுவதாக 6 மாதங்கள் முன் அறிவித்தார். ஆபகானிஸ்தானுக்கு பல நாடுகள் ஆதரவு தந்தாலும், திடீரென கடைசி கட்டத்தில் வந்ததால், முன்கூட்டியே பலர் மாலத்தீவிற்கு ஆதரவு அளிப்பதாக உறுதி அளித்து இருந்தனர்.

English summary

Maldives Foreign Minister Abdullah Shahid has been elected as the Chairman of the United Nations General Assembly, which is seen as a positive factor for India in the region.