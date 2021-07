பாஜகவுக்கு எதிராக மாநில கட்சிகளை ஒருங்கிணைக்க பக்கா ஸ்கெட்ச்- டெல்லியில் மமதா டேரா போட்டதன் பின்னணி!

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: மத்தியில் ஆளும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எதிராக (பா.ஜ.க, பாஜக) அனைத்து மாநில கட்சிகளையும் ஒருங்கிணைப்பதற்கான பணிகளில் மும்முரமாக இருக்கிறார் மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி. டெல்லியில் தற்போது முகாமிட்டுள்ள மமதா பானர்ஜி அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு கூட்டணியை உருவாக்குவதற்கான முதல் கட்ட பணிகளைத் தொடங்கி உள்ளார்.

மேற்கு வங்க சட்டசபை தேர்தலில் பா.ஜ.க.வை வீழ்த்தி 3-வது முறையாக ஆட்சியைத் தக்க வைத்துக் கொண்டார் மமதா. இதனால் தேர்தலுக்கு முன்னர் பா.ஜ.க.வுக்கு படையெடுத்து ஓடிய பலரும் மீண்டும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சிக்கே திரும்பிவிட்டனர்.

25 லட்சம் கொடுத்தாச்சு.. ரூ 1 லட்சம் அபராதத்தை கொரோனா நிதியாக வழங்க விருப்பமில்லை- நடிகர் விஜய்

அத்துடன் திரிபுரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பாஜக எம்.எல்.ஏக்களை திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் இழுக்கும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வேகத்திலேயே எப்படியாவது தேசிய அளவில் ஒரு மெகா கூட்டணியை கட்டமைத்துவிடுவது என கங்கணம் கட்டிக் கொண்டு டெல்லியில் முகாமிட்டுள்ளார் மமதா பானர்ஜி.

English summary

The West Bengal chief minister Mamata Banerjee met Opposition leaders in the national capital. Also she said "I have no problem if someone else leads the Opposition Alliance against BJP".