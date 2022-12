அவமானம்! பிபா உலககோப்பையில் அசத்தும் மொராக்கோ.. தகுதியே பெறாத இந்தியா? நீதியரசர் மார்கண்டேயே கட்ஜூ

Delhi

டெல்லி: 3.7 கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட மொராக்கோ பிபா கால்பந்து உலகக்கோப்பை தொடரின் அரையிறுதிக்கு முன்னேறி இருக்கும் நிலையில் 140 கோடி மக்கள் தொகையை கொண்ட இந்தியா உலகக்கோப்பைக்கு தகுதிகூட பெறவில்லை என உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி மார்க்கண்டேய கட்ஜு தெரிவித்து உள்ளார்.

உலகின் தலைசிறந்த விளையாட்டு திருவிழாவான பிபா உலகக்கோப்பை 2022 கால்பந்து தொடர் கடந்த நவம்பர் 20 ஆம் தேதி அரேபிய நாடான கத்தாரில் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

வரும் டிசம்பர் 18 ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைய இருக்கும் இந்த தொடரில் விளையாட தகுதிபெற்ற சர்வதேச அணிகள் கத்தாருக்கு சென்று விளையாடி வருகின்றன.

English summary

Markandeya katju tweeted that, "Indian population is about 1400 million, Morocco is about 37 million. So we r about 40 times larger&have been playing football since much before Moroccans (Mohun Bagan was established in 1889). Yet while Morocco is in semi final of World Cup, we didnt even qualify. What a shame!"