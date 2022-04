பொருளாதாரமும் போச்சு.. சீனா அட்டகாசம் வேறு.. மோடிக்கு மீட்க வழி தெரியுமா? சு.சாமி காட்டம்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: 8 ஆண்டுகால ஆட்சியில் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான இலக்குகளை மோடி அடையத் தவறி விட்டதாக சுப்ரமணியசுவாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 2016ஆம் ஆண்டில் இருந்து ஆண்டுதோறும் வளர்ச்சி விகிதம் குறைந்துள்ளது. தேசிய பாதுகாப்பு மிகவும் பலவீனமடைந்துள்ளதாகவும் கடுமையாக சாடியுள்ளார் சுப்ரமணியன் சுவாமி.

மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசை மிக கடுமையாக தொடர்ந்து விமர்சித்து வருபவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி.

பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இருந்து ராஜ்யசபா எம்.பி.யான சுப்பிரமணியன் சுவாமி மத்திய அரசை விமர்சிப்பது எதிர்கட்சியினருக்கு கொண்டாட்டமாகவே இருக்கும். ஆளுங்கட்சியினருக்கு அது தர்மசங்கடத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

மோடி அரசின் ரிப்போர்ட் கார்டு என்று குறிப்பிட்டு கடந்த ஆண்டு சுப்பிரமணியன் சுவாமி தனது ட்விட்டரில் குறிப்பிடுகையில், நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வளர்ச்சிப் பாதைக்கு கொண்டு செல்வதில் தோல்வி அடைந்துவிட்டது என்று தெரிவித்தார்.

English summary

Subramanian Swamy post his twitter page about modi, In 8 years in office we see that Modi has failed to achieve targets of economic growth. On the contrary, growth rate has declined annually since 2016. National security has weakened hugely. Modi inexplicably is clueless about China. There is scope to recover but does he know how?Subramanian Swamy asks modi.