சோனியா காந்தி சொன்ன பெயர்! நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு விசாரணையில் அடிப்பட்ட மோதிலால் வோரா.. யார் இவர்?

டெல்லி: நேஷனல் ஹெரால்டு பத்திரிகை தொடர்பான வழக்கில் அமலாக்கத்துறை காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தியிடம் விசாரித்து வரும் நிலையில் அவர் கட்சியின் முன்னாள் பொருளாளரும் மூத்த தலைவருமான மோதிலால் வோரோ மீது கை காட்டியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன.

நேஷனல் ஹெரால்டு என்ற பத்திரிகையை நாட்டின் முதல் பிரதமரான ஜவஹர்லால் நேரு, சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்கள் 5,000 பேரை பங்குதாரர்களாக இணைந்து கடந்த 1937-ம் ஆண்டு தொடங்கினார். இந்த பத்திரிகையை அசோசியேட்டட் ஜர்னல்ஸ் என்ற நிறுவனம்(AJL) நடத்தி வந்தது.

நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு: அமலாக்கப்பிரிவில் 3வது முறையாக சோனியா ஆஜர்.. டெல்லியில் தொடரும் போராட்டம்

