முல்லை பெரியாறு அணை உறுதியை வயதை வைத்து கணக்கிடக்கூடாது - சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தமிழக அரசு பதில்

டெல்லி: முல்லை பெரியாறு அணையின் உறுதித்தன்மையை அணையின் வயதை வைத்து கணக்கிடாமல் பராமரிப்பு, புதுப்பித்தல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் உறுதித்தன்மையை கணக்கிடவேண்டும் என உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு பதில்மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.

கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள முல்லைப்பெரியாறு அணையின் பாதுகாப்பு தொடர்பாக டாக்டர் ஜோசப் என்பவரும், சுரக்ஷ்சா பப்ளிக் சாரிட்டபிள் டிரஸ்ட் அமைப்பும் உச்சநீதிமன்றத்தில் தனித்தனியாக ரிட் மனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ளன.

முல்லைப் பெரியாறு அணை கட்டமைப்பு ரீதியாக பலவீனமாகவும், இயற்கை சீற்றத்தால் செயலிழக்கும் அபாயம் உள்ளதாகவும் ஐக்கிய நாடுகளின் நீர், சுற்றுசூழல், சுகாதாரத்துக்கான ஆராய்ச்சி பல்கலைகழகத்தின் ஆய்வில் கூறப்பட்டுள்ளதாக சேர்ந்த ஜாய் ஜோசப் உச்சநீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார். இந்த மனுக்களின் மீதான விசாரணை கடந்த அக்டோபர் 28ஆம் தேதியன்று நீதிபதிகள் ஏஎல் கான்வில்கர், தினேஷ் மகேஸ்வரி, சிடி ரவிக்குமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு விசாரித்தது.

The Government of Tamil Nadu has filed a reply in the Supreme Court that the stability of the Mullai Periyaru Dam should be calculated on the basis of maintenance and renovation and not on the basis of the age of the dam.