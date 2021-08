நாட்டையே உலுக்கிய முஸ்லீம் நபர் மீதான வி.எச்.பி கும்பல் தாக்குதல்.. சிறுபான்மையினர் ஆணையம் நோட்டீஸ்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: உத்தர பிரதேச மாநிலம், கான்பூரில், பொது இடத்தில் முஸ்லீம் ஒருவரை, ஜெய் ஸ்ரீ ராம் சொல்லச் சொல்லி வற்புறுத்தி மிக மோசமாக தாக்குதல் நடத்திய, சம்பவம் தொடர்பாக, தேசிய சிறுபான்மையினர் ஆணையம், கான்பூர் போலீஸ் கமிஷனருக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

கடந்த புதன்கிழமை, இந்த தாக்குதல் கான்பூரில் நடந்திருந்த நிலையில், இது தொடர்பான பதைபதைக்க வைக்கும் 1 நிமிட காட்சிகள், சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வந்தன.

அதில், 45 வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு இஸ்லாமிய வாலிபரை, பெரிய கும்பல் ஒன்று சூழ்ந்து கொண்டு, ஜெய் ஸ்ரீ ராம் என்று சொல்ல வற்புறுத்தியதை பார்க்க முடிந்தது. அந்த நபரின் மகள், தனது தந்தையை விட்டு விடுமாறு, கெஞ்சினார், அழுதார். ஆனால், முஸ்லீம் நபரை, அந்த கும்பல் தாக்கியது.

English summary

The National Commission for Minorities (NCM) on Friday issued a notice to Kanpur's commissioner of police over the alleged assault of a Muslim man in public and asked the official to apprise it of the action taken in the matter.