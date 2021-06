அடேங்கப்பா.. 5 மாநில தேர்தலுக்கு பாஜக ரெடி.. தோல்வியிலும் பாடம் கற்கனும்.. மீட்டிங்கில் சொன்ன மோடி

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: வெற்றி மற்றும் தோல்வி ஆகிய இரண்டிலிருந்தும் பாடம் கற்றுக்கொண்டு முன்னேற வேண்டும் என்று பாஜக தொண்டர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுரை வழங்கியுள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட 5 மாநில தேர்தல்களுக்கு பாஜக இப்போதே தயாராகி வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக நேற்று மாலை பிரதமர் நரேந்திர மோடி கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.

அப்போது சில அறிவுரைகளை அவர்களுக்கு வழங்கியுள்ளார்.

English summary

Prime minister Narendra Modi has advised BJP party men that they should learn a lesson from both victories and defeats as 5 state assembly elections including Uttar Prdesh general election is on the card.