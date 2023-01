கூகுள் நிறுவனத்துக்கு ஷாக்.. தடை விதிக்க முடியாது.. 133 கோடி அபராதம் செலுத்த NCLAT அதிரடி உத்தரவு!

Delhi

டெல்லி : கூகுள் நிறுவனத்துக்கு இந்திய போட்டி ஆணையம் (CCI) ரூ.1,337.76 கோடி அபராதம் விதித்ததை எதிர்த்து கூகுள் நிறுவனம் மேல்முறையீடு செய்த நிலையில், ரூ. 1333 கோடியில் 10 சதவீதத்தை அபராதமாகச் செலுத்த வேண்டும் என்று தேசிய நிறுவனங்கள் சட்ட மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் (NCLAT) கூகுள் நிறுவனத்துக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.

வர்த்தகங்களை ஒழுங்குபடுத்தும் இந்திய போட்டி ஆணையம் விதித்த அபாரத்துக்கு எதிராக கூகுள் நிறுவனம் தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு மனுவில் 2 நீதிபதிகள் அமர்வு இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

மேலும், இந்திய போட்டி ஆணையத்தின் முறையீடுகளையும் கேட்க வேண்டும் என்றும், வரும் பிப்ரவரி 13ஆம் தேதிக்குள் இந்திய போட்டி ஆணையம் தனது பதிலை தாக்கல் செய்யவும் தேசிய நிறுவனங்கள் சட்ட மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Setback for Google : National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) refused an stay on the CCI imposing a Rs 1,337 crore penalty on tech giant Google and asked it to deposit 10 percent of the amount.