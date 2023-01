குட்கா துப்ப வேண்டும்..ஜன்னலை திறக்க முடியுமா..? விமானத்தில் ஜாலியாக கேட்கும் பயணி.. கல கல வீடியோ

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: குட்கா துப்ப வேண்டும் என்பதால் தயவுது செய்து ஜன்னலை திறந்து விடுமாறு விமான பணிப்பெண்ணிடம் ஜாலியாக பயணி ஒருவர் கேட்கும் வீடியோ இணையத்தில் அதிகம் பரவி வருகிறது. நெட்டிசன்களை ரசிக்க வைக்கும் வகையில் இந்த வீடியோ அமைந்துள்ளது

விமான பயணங்களில் சமீப காலமாக அடிக்கடி சர்ச்சைகள் எழுந்து வருகின்றன. சமீபத்தில் ஏர் இந்தியா விமானத்தில் வயதான பெண் பயணி மீது மதுபோதையில் இருந்த ஆண் பயணி ஒருவர் சிறுநீர் கழித்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 26 ஆம் தேதி நடைபெற்ற இந்த சம்பவம் பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் சேர்மனுக்கு கடிதம் எழுதிய பிறகே வெளிச்சத்துக்கு வந்தது.

English summary

A video of a passenger jokingly asking the flight attendant to open the window as he needs to spit gutka is going viral on the internet. It is designed to make netizens enjoy it.