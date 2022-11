மாட்டை தடுக்கணும்.. தண்டவாளத்துக்கு வேலி போடும் ரயில்வே துறை.. 'ஐடியாவை' கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: ரயில் தண்டவாளத்தில் மாடுகள் குறுக்கே வருவதை தடுக்க வேலி அமைக்கப்படும் என்று ரயில்வேத்துறை அறிவித்துள்ள நிலையில், இது குறித்து விமர்சனங்கள் மேலெழுந்துள்ளன.

நாட்டின் முக்கிய வழித்தடங்களில் ஓடும் ரயில்களின் குறுக்கே கால்நடைகள் வரக்கூடாது என்பதற்காக சுமார் 1,000 கிமீ நீளத்தில் வேலி அமைக்கப்பட இருக்கிறது.

இந்த பணிகள் முழுமை பெற 5-6 ஆகலாம் என்று ரயில்வேத்துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்னவ் கூறியுள்ளார்.

காசி தமிழ் சங்கமம்..ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து புறப்பட்ட ரயில்..கங்கையில் நீராட கிளம்பிய பயணிகள்

ஆனால் இது குறித்து பல்வேறு தரப்பினரும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். அதாவது, வேலி அமைக்கும் செலவில் ரயில் என்ஜின்களை மேம்படுத்தலாமே என்றும் யோசனை தெரிவித்து வருகின்றனர். திமுக சமூக ஊடக பிரிவின் துணை தலைவர் 'இசை' இது குறித்து, "What will be the cost for 1000km fence? VS What will be the cost for the strengthening the engine?" என்று கேள்வியெழுப்பியுள்ளார். உலகின் மீக நீண்ட ரயில் வழித்தடங்களை கொண்டுள்ள இந்திய ரயில்வே முழுமைக்கும் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுவதற்கு ஆகும் செலவு மிக அதிகமானதாக இருக்கும் என பலர் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

While the Railway Department has announced that a fence will be erected to prevent cows from crossing the railway tracks, criticism has surfaced about this. About 1,000 km of fencing will be constructed to prevent cattle from crossing the trains running on major routes of the country. Railway Minister Ashwini Vaishnav has said that it may take 5-6 months to complete these works.